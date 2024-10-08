競國暫停交易 傳與關廠有關

本土老牌上市PCB廠競國（6108）今（8）日起股票暫停交易，公司昨日並未透露原因，外界猜測應與關閉台灣廠後續有關。

競國先前驚傳將關閉台灣廠，並恐大舉裁員400人。競國先前已出售泰國廠區，如今又關閉台灣廠，未來僅剩中國大陸廠區可運作，營收難逃大幅縮水窘境。

競國今天股票暫停交易消息，業界推測應與台灣廠關廠後續有關，甚至有傳聞恐有下市疑慮，惟實際情況仍待公司說明。

本報9月10日獨家披露，競國繼出售泰國廠予陸資廠勝宏科技後，也將關閉台灣廠，並已於9月4日通知客戶轉移至大陸廠生產，最後接單日期為今年10月31日，最後出貨日期今年12月25日，業界傳出關廠恐裁員400人，公司原本保持沈默，直到新聞曝光後才公告說明。

另外泰國廠出售方面，依據競國先前法說會上說明，泰國廠簽約出售預計第3季交割並認列處分利益2,319萬美元。

泰國廠過往主攻車用，若後續台灣廠也關閉，競國將僅剩大陸昆山廠。大陸廠則主要從事記憶體用板、電池板、網通板等。

競國於8月法說會上揭露的資料顯示，台灣廠員工約400人，大陸昆山廠員工1,738人，泰國廠員工1,075人。上半年終端前五大應用為記憶體21.3%、筆電約20.5%、網通12.1%、家用10.5%、汽車板9.5%。競國昨天股價漲0.1元、收17.1元。