百和9月營收年增13% 連七月成長

全球製鞋產業景氣回升，鞋材大廠百和（9938）昨（7）日公布9月合併營收14.37億元，年增13.3%，連續七個月呈年增正成長；累計前九月合併營收115.96億元、年增24.8%。

集團另一家百和興業，9月合併營6.38億元、年增26.4%；累計前九月合併營收52.37億元、年增34.1%。百和興業昨天因公司有價證券在集中市場達公布注意交易資訊標準，公布8月自結稅後純益0.50億元、年增1,784.9%，每股稅後純益0.13元。

法人表示，百和及百和興業的客戶群分散，隨著各品牌廠庫存調節告一段落，帶動鞋材與製鞋廠訂單回升，兩家公司第3季營收動能續旺，整體下半年營運將優於上半年。

法人指出，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節去化結束，近期百和出貨回溫，另一方面，也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助穩定出貨動能。

因應產業景氣回升，百和也持續擴充產能，印尼廠預計今年可完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠獲利也將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在明年。