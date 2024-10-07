東陽9月營收年增0.6% 智伸科年增34%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件龍頭大廠東陽（1319）9月自結合併營收21.7億元，年增0.69%，前九月自結累計合併營收186.7億元，年增7.9%，雙創同期新高紀錄。第3季單季營收63.15億元、年增3%，雖受海運缺艙、缺櫃、高運價影響，仍創史上淡季最強。

另外，汽車零組件廠智伸科9月合併營收7.29億元，年增34%，連三個月單月營收年增率呈現正成長，第3季合併營收約22.16億元，年增22.8%；累計前九月合併營收約57億元，年增3.7%。

東陽指出，以北美市場為主的AM（售後維修）事業9月自結合併營收16.18億元，較去年同期成長8%，前九月自結累計合併營收139.09億元，較去年同期累計成長10%，雙創同期新高。

迎接第4季車用零件旺季，東陽本廠今年擴增的鈑金、塑膠部品生產線即將完工，投入生產，確保旺季產能充足，滿足客戶訂單需求。

智伸科受惠汽車、醫療、電子等營運強勁回溫，汽車事業部主要客戶有明顯回補庫存的拉貨力道，尤其是包括汽車安全、傳動、煞車等系統關鍵零組件的出貨動能，在終端應用於新能源車、插電式混合、增程式和電動車等的滲透率提升下，整體出貨業績均趨向逐步成長。

東陽 營收

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