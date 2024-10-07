上銀9月營收年增0.1% 攀14月高點
傳動與控制科技大廠上銀（2049）公布9月合併營收21.64億元，月增6%、年增0.1%，雖然幅度不大但仍年月雙增，且站14個月以來高點；累計前九月營收180.16億元、年減4.5%。法人估，上銀今年全年營收有望優於去年。
上銀第3季單季合併營收63.26億元，季增2.3%，是近四季以來高點。上銀受毆洲客放暑假暫緩拉貨影響，8月營收一度下滑，9月營收回到單月營收21億元以上水準；目前，訂單能見度平均在2.5至三個月水準。
法人指出，繼美國降息之後，中國大陸人民銀行也推出降準、降息等一連串刺激經濟的獎勵措施，有助於帶動民間企業投資意願，上銀可望因此受惠，預期下半年營運將優於上半年。
上銀董事長卓文恒表示，美國降息之後，中國大陸也推出刺激經濟與房市等做多措施，預期原先因大陸市場放緩而下修的景氣展望，可望因此轉趨樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言