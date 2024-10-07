榮成累計前九月營收每股虧0.06元

經濟日報／ 記者嚴雅芳徐牧民／台北報導

榮成（1909）昨（7）日公告9月合併營收40億元，年減1.17%，累計前九月合併營收達351.07億元，年增1.99%。公司並自結9月稅前虧損1.6億元，每股稅前虧損0.12元，累計前九月營業利益3.5億元，稅前虧損8,541萬元，每股稅前虧損0.06元，由盈為虧。

大陸9月工紙市場表現不如預期，主要因市場漸入旺季帶動需求，推升原料廢紙小幅漲價，但由龍頭大廠玖龍帶頭漲價效果不明顯，利潤壓縮下，使榮成9月維持出貨量滿載，但自結虧損。

展望後市，法人表示，大陸總體市場需求情況依然是影響行情的關鍵因素，第4季度為傳統工紙需求旺季，雙11、春節訂單將拉動包裝用紙需求增多，但在大的總體經濟背景下，房地產交投不佳，造成民間消費支出謹慎，間接影響包裝行業盈利。

市場普遍認為，9月底為大陸市場重大轉折點，外有美聯儲降息50個基點，大量美元釋放到市場上流動，全球貨幣政策寬鬆，人民幣匯率上漲。內部同時大陸央行為刺激經濟降息降準、下調存量房貸款利率，減少居民房貸支出，且以實際手段展現對資本市場大力支持，並發布實施號稱史上力度最大家電以舊換新補貼15~20%，從線上及實體店面多渠道鼓勵民間消費。

隨著大陸經濟的活躍，長遠來看有望推動工紙需求的增長，前三大廠玖龍、理文、山鷹十一長假前一周股價均大漲逾15~30%。

人民幣匯率 工紙

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