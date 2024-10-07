台灣大拓市東南亞

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）總經理林之晨昨（7）日表示，AI驅動下，未來十年企業客戶將大幅成長，關鍵鎖定AI、算力、模型、數據處理及資安。他並預告，台灣大日前入股與精誠後，除深耕台灣市場，更將攜手拓展東南亞。

「2024台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月2日登場，林之晨昨日出席記者會，釋出以上訊息。

台灣大日前斥資39.7億元，取得精誠11.86%股權。林之晨表示，台灣大企業客戶主要採購台灣大的通訊服務（CT），需要精誠的資訊服務（CT），進入AI時代，CT、IT將出現大幅度整合，需要ICT整合服務，雙方可望發揮1加1大於2的效益。

林之晨分析，精誠及台灣大客人都在東南亞發展，需要雙方整合並加速布局。至於是否成立合資公司，林之晨語帶保留說，如有好消息再公告。至於是否加碼持股，林之晨則指出，不排除任何可能。

林之晨看好，未來台灣大企業客戶貢獻營收可望加速成長。他認為，AI趨勢讓所有企業都需要AI算力等相關部署，未來十年，AI企業轉型成為AI企業，近期台灣大AI布局以聲音、客服及企業客戶內部營運相關需求，也將攜手台智網、萬里雲、精誠以及輝達等合作夥伴組成解決方案。

AI 台灣大哥大 林之晨

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