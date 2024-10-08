就市論勢／車電、設備材料 有看頭

盤勢分析

美國最新非農數據表現亮眼，失業率遠超過市場預期，雖澆熄市場對聯準會11月降息預期，但也讓市場燃起對美國經濟軟著陸的樂觀情緒，最近美股各大指數皆有正面表現，台股雖然成交量回跌至4,000億元以下，不過在美股經濟數據轉好的利多推動下，加權與櫃買指數表現都震盪走高。

從台股成交量來看，雖然大盤已經擺脫「窒息量」的低迷時期，但仍未回歸到均值4,200至4,300億元的「樂觀時代」，且近期投信都持續小買超，但上周外資大賣超，推測外資主要是避開10月初總經數據帶來的風險，並採取觀望態度，因此短線成交量不足，外資態度轉觀望，大型權值股難以全面復甦，投信也無積極的換股操作，強勢股也毫無族群性，因此短線至11月美國大選前，台股大盤局勢，仍以類股輪動的盤整機率較高，唯大盤短期量能不足，操作選股不選市，個股搭配10月電子利基題材等，較有機會掌握漲升機會。

投資建議

台股10月利基題材有，10月8日鴻海科技日加持、10月11日有特斯拉Robotaxi發表，以及10月17日的台積電法說會登場，預計電子科技新產品題材將吸引買盤挹注，尤其是台積電（2330）法說會前，資金容易聚焦在台積電法說受惠股，預計本周資金將提前卡位，建議投資人可以著墨車電相關、設備與材料、矽光子、AI四大亮點領域，採中性偏樂觀的持股水位來操作，持續汰弱留強。