鴻海（2317）受惠AI伺服器出貨暢旺、蘋果iPhone 16新機發表上市，9月營收7,330億元，月增33.7%、年增逾一成，為歷來同期次高。加上今（8）日將舉辦科技日，股價有望向上。

根據統計，鴻海第3季營收1.8兆元，季增19.5%，年增兩成；累計前3季營收4.7兆元，年增9.7%，同締歷史新猷。第4季營運仍將逐季加溫。法人指出，GB200將於11月量產，12月出貨，明年首季放量，鴻海將是主要受惠者。另外鴻海科技日將登場，除了Model D和Model U兩款電動車將在科技日亮相，採用輝達（NVIDIA）新架構Blackwell的GB200新伺服器機櫃，也可望展出。

權證發行商建議，若看好鴻海可挑價內外10%左右，有效天期逾150天的權證介入。（凱基證券提供）

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