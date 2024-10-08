股價攀高族 短多發光
台股昨（7）日受惠外資買盤回補，重登季線關卡，盤面題材個股積極表態，其中，正達（3149）、光環、美食-KY等強勢指標股價改寫波段高點，且具法人籌碼優勢，預料將成短多關注焦點，後市仍具有輪漲空間。
美股四大指數上周五全數收高，並帶動台股昨日收復22,700點。盤面上漲個股約占四分之三，逾百檔股價收盤改寫下半年來新高，以法人近五日買超排序來看，正達、辛耘、映泰、迅得、藍天、矽力*-KY、光環、上詮、惠特、家登、富世達、美食-KY等量大指標，漲幅在3%至10%不等。
台積電法說倒數計時，股價提前暖身站回千元大關，市場預期資本支出具調高空間，並持續加碼先進製程，激勵相關供應鏈多頭攻勢，CoWoS概念股辛耘攻頂收491.5元，創掛牌後歷史新天價，正達、惠特、迅得、家登等同步強勢。
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