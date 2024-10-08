集保35周年 打造金融大後台

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保35_ai幸福大合照。集保／提供
集保35_ai幸福大合照。集保／提供

集保結算所自民國79年成立迄今，服務範疇從股票，延伸至期貨、票債券、基金、跨境保管及股東e服務等，提供跨市場、深入投資人資產管理的數位服務平台。為慶祝成立35周年，集保5日於華山文創園區舉辦「集保35_ai幸福」嘉年華會，並同步發布「集保結算所35周年特刊」。

集保為台灣金融市場繁榮成長的見證者與推手，董事長林丙輝特別回顧35年來的發展歷程。在全體同仁共同努力下，從最初的集中保管業務，到現在多元業務的大後台服務機構，歷經疫情的挑戰、地緣政治衝擊、金融環境變化，集保以多年深厚的金融專業與數位能力，因應市場變化及主管機關監理需求，提供全方位的創新服務。

林丙輝強調，為迎接AI革命和永續浪潮，集保已領先投入，期為產業做出引領與示範，打造國際一流的金融大後台。

集保結算所35周年慶邀請了員工、眷屬、董監事及退休員工，逾千人參與活動。現場規劃親子遊樂區、世界美食區及愛心公益區等，並安排台灣戲曲學校、中華職棒啦啦隊、YOYO家族兒童唱跳互動、驚喜馬戲及雜技等精彩表演及互動節目，現場歡聲笑語不斷，成功凝聚員工與家屬的情感；另舉辦愛心捐血活動，實踐利他共好的核心理念。

此外，活動現場亦展示「關鍵樞紐金融大後台」、「全方位基金服務生態系」、「金融科技創新應用」、「韌性智慧資訊堡壘」、「ESG助推永續轉型」及「AI智能轉型」等六大重要業務面向，展現多元發展的豐碩成果。

「集保結算所35周年特刊」則透過資深集保人的口述歷史，回顧台灣金融市場的演進，傳承屬於集保的信念與企業文化，並承諾持續精進，以前瞻的視野與主動積極的活力，續寫台灣金融市場新篇章。

AI 中華職棒 集保結算所

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