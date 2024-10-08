國泰投資級債 ETF 配0.685元

美國聯準會降息下，買債券需留意「手續費」和「價差」，許多理專打著「零手續費」的名義，實際上等債券入手後，票面價值和投資成本間的巨大差額，即高額溢價買進；但債券ETF較無此問題，剛公告10月除息金額的ETF國泰投資級公司債（00725B），本季高配0.685元，年化配息率達7%。

ETF達人分析10月多檔要除息的債券ETF當中，就屬國泰投資級公司債00725B最吸睛，標榜是高信評兼具收益佳的投資等級公司債ETF，平均存續期間是12年左右，到期殖利率有5.65%，基金採每季配息，今年前二次各配出4月的0.56元和7月的0.658元，10月年化配息率衝高到7%引發市場關注，基金規模超過新台幣千億元，流動也佳，月初公告後迅速竄升為10月配息ETF中的重要焦點。

除了00725B配出高息吸引人，其他同樣是10月要除息的債券ETF，有月月配的中信優息投資級債（00948B）、富邦全球投等債（00740B）等，也都陸續在月初公告除息金額。專家表示，從過去預防性降息周期來看，大概有二至三個月的時間，利率都還會上下跳動，資金反而可考慮投等債市場，因其持債的存續期間較長天期美債來的短，利率敏感度較低，價格波動相對小、耐震度較高，但又享有較高的債息，重點是降息後，同樣有價差的資本利得，深具投資價值。

專家指出，美最新8月個人消費支出（PCE）數據顯示通膨及消費降溫，市場對11月進一步降息更有信心，長期來看，殖利率會逐漸滑落，與之相反的債券價格則會呈現上漲格局，存債領息現在開始都還不晚，國泰投資級公司債00725B到期殖利率約5.63%，投資標的鎖定成熟國家債券，排除償債地位較低的次順位債券，能降低債券違約率，有助於抵禦經濟下行情境裡，企業獲利下滑、無法償債的違約風險。00725B本季除息日是10月17日，提醒投資人需在10月16日之前申購，才能參與本次配息，收益分配發放日為11月12日。

法人強調，全台數百萬債券投資人已坐上債券未來上漲的列車，應耐心靜待這波殖利率波動期過後，債價反彈的契機，藉由債券價格回檔時，積極布局投等債市場，享受「高」殖利率，逐步降息後再賺「高」資本利得的雙高策略。