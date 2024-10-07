貿聯 押價內外15%

經濟日報／ 記者王皓正整理
貿聯-KY相關權證
貿聯-KY相關權證

貿聯-KY（3665）表示，人工智慧（AI）伺服器是長期發展趨勢，維持今年營運逐季成長趨勢不變，但仍要觀察總體經濟與個別伺服器客戶的出貨變化，同時，該公司也在高速連接線與連接器的生產中，導入AI技術，以提升效率，並強化銷售流程。

貿聯攜手供應鏈，推AI應用、建立數據共享平台。針對輝達（NVIDIA）GB200出貨進度，貿聯表示，因整個供應鏈相當複雜，不僅是晶片廠商要做修改，個別雲端服務供應商（CSP）也針對產品持續修正，大方向趨勢不變，但是個別廠商的出貨可能有先後的變化，今年逐季成長趨勢不變。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外15%以內、且距到期日150天以上之權證進行操作。（群益金鼎證券提供、記者王皓正整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 貿聯

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