長榮（2603）昨（7）日收漲1.0%。法人分析，ILA與USMX達成6年薪資漲幅62%的臨時性協議，美東碼頭結束為期三天罷工，惟碼頭自動化議題尚未達成共識，並將長榮列為首選個股。

法人解析，儘管美東碼頭罷工僅延續三天，預計將於2024年10月18日至19日恢復正常作業。此前歐美航商公告的附加費調漲可能落空，未來運價的走勢將取決於實質貨載需求的增長。在航運股中，法人推薦長榮為首選，預估第3季每股純益（EPS）約20.6元，年增102.9%。第4季及2024年全年獲利預計將分別達到約13.9元和56.2元、年增811%和236%，顯示出強勁的成長動能。

看好長榮後市的投資人，可選價內外15%以內、剩餘天數180天以上的權證介入。（元大證券提供）

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