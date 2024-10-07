台積、日月光 四檔吸睛

外資法人在近期出具的報告中指出，Blackwell明年首季將大規模出貨，呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前拋出Blackwell需求暢旺的說法。台廠中特別看好台積電（2330）、日月光投控（3711）等供應鏈，建議相關權證可伺機布局。

摩根史丹利（大摩）證券持續看好AI供應鏈，因既有產品需求暢旺、新產品也不斷推陳出新，將嘉惠半導體供應鏈中的台廠。

台積電、日月光投控相關權證

台積電在2024年底的CoWoS產能預計將達到35,000片晶圓每月，為應對市場對AI需求的強勁增長，尤其是來自輝達AI加速器需求，台積電將提升其產能。

法人分析，日月光投控WoS目前已有每月5,000片產能，若加計CoW產能，2025年時將擴張到每月約1萬片產能，相比台積電2025年總產能7萬片，隱含約有15%可外包給日月光投控。

此外，AI占日月光投控營運的比重逐漸提高，雲端AI晶片預期在2025年將貢獻5~6%的營收，至2026年則翻倍至10%，若從獲利角度出發，估計雲端AI晶片占2025年全年獲利約7~8%，至2026年占比翻倍到15%。

權證發行商建議，投資人若看好台積電、日月光投控等後市股價表現，可挑價內外10%以內、剩餘天數逾90天的商品介入。