穎崴9月營收締新猷 月增躍進13%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體先進製程與AI應用需求夯，帶旺測試介面廠穎崴（6515）、設備廠京鼎營運，兩家公司昨（7）日公告9月營收都創新高，穎崴為7.11億元，月增13.8%，年增88.7%；京鼎為16.16億元，月增0.2%，並較去年同期成長54.9%，連二月寫新猷。

穎崴第3季合併營收衝上19.3億元，季成長53.7%，年成長96.1%，為同期最佳；前三季合併營收42.59億元，較去年同期增加41.5%。

穎崴指出，進入旺季，AI、HPC需求未歇，加上手機應用需求暢旺，帶動高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）及晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）等產品線拉貨動能強勁，加上自製探針良率符合預期、穩步增長，推升第3季出貨強勁成長。

穎崴強調，將持續透過海外重要半導體測試會場拓展業務，跨世代新品HyperSocket亦於9月下旬半導體電信測試公司iTEST Open House亮相，於北美市場獲得廣大回響。

穎崴看好，隨著各大手機品牌廠陸續發表高階新機種，將帶動高階晶片拉貨及整體電子消費市場力道，加上各地市場進入消費旺季，可望為半導體產業旺季拉貨效應加溫。

穎崴預期，旗下全產品線持續往高頻高速、大封裝、大功耗推進，為高純度的AI、HPC測試介面公司，中長期成長趨勢不變。

京鼎前三季合併營收116.55億元，年增20.5%。近期半導體設備耗材維修代工等廠積極投資東南亞，京鼎也投入約1.2億美元設立泰國廠。

半導體 營收 穎崴

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