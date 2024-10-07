實施庫藏股 Q3增六家

台股第3季大幅震盪，連帶實施庫藏股制度公司增加。據臺灣證券交易所統計，去年10月至今年9月間，上市公司執行買回庫藏股計有35件、31家公司，較前一次發布統計的去年7月至今年6月間件數27件、25家公司增加，顯示第3季新增八件、六家公司加入庫藏股行列。

台股在第3季衝上24,416.67點歷史新高後，短短一個月內暴跌4,753點，偉詮電、上緯投控、立德、建漢、世界健身-KY、佳世達等上市公司董事會紛紛在8月通過實施庫藏股制度。對於上市公司實施庫藏股，證交所正面表述，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

證交所按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，最新一次是統計去年10月1日至9月30日上市公司執行買回庫藏股概況，計有35件、31家公司，已期限屆滿或執行完畢或終止執行的件數有25件，而該段期間買回庫藏股執行率達100%者，有14件；買回庫藏股執行率低於50%者，有三件。證交所按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形。