近來駭客事件頻傳，上市公司、金融機構網站紛紛成為標的。證券商資安防護能力是資本市場交易安全第一防線，身為監理單位的臺灣證券交易所7月間已建置「證券商資安防護事項申報專區」並持續完善優化，預計2025年將「應定期申報」且「可量化是否達標」兩項納入資安分級防護應辦事項表。

證交所表示，證券商的資安防護能力是維持證券市場資訊安全最重要的一環，除依靠證券商提升自身的資安意識與防禦能力之外，證交所也時刻關注證券市場的整體資安防護現況，適時加以輔導與關懷，並依照主管機關金管會指示修訂資安法規，在網路與資訊科技不斷更新的潮流中，提供證券商安全的指引與規範。

證交所為掌握證券市場的資安防護現況，可針對個別證券商加強輔導，並依現行監理機制，對證券商施以年度資安例行查核，並搭配專案查核。

不過，為了更即時有效了解證券商對於法規遵循與資安防護辦理情形，今年進一步建置「證券商資安防護事項申報專區」，由證券商定期於專區進行電子化資料申報；同時配合金管會金融資安行動方案2.0規定，推動並鼓勵證券商導入國際認證 ISO27001 資訊安全管理系統、增加資安人員配置數量、取得國際資安證照等，並在專區將上述項目納入首次申報資料的範圍，以落實辦理「建立證券商資通安全檢查機制」與「資安分級防護應辦事項表」規定。

「證券商資安防護事項申報專區」7月間上線，並於同月初舉辦「證券商資安防護事項申報專區-操作說明」宣導說明會。討論過程中，主辦單位提出建議，可將本申報作業納入證券商每季自行查核項目當中，由內部稽核單位定期檢視辦理情形。

證交所表示，預計2025年逐步將「資安分級防護應辦事項表」當中「應定期申報」且「可量化是否達標」之應辦事項全數納入專區，目前規劃下一階段優先納入項目包含「業務持續運作演練紀錄、入侵偵測及防禦機制監控記錄、應用程式防火牆監控記錄、資通安全健診辦理情形」等，並希望未來納入更多資安防護面向，建構更全面、更精確的證券市場資安防護網。