期交所大專院校模擬交易競賽複賽進入倒數階段 各隊排名持續洗牌

為提升校園年輕人對期貨專業知識的理解，並強化交易風險控管的重要性，今(113)年經濟日報與期交所攜手合作，初賽於5月13日至7月17日進行，於270隊中海選出最終進入複賽50隊，並於8月5日至10月16日進行複賽，全國各大專院校學生踴躍參與，展現高度熱情。本次競賽採用期交所最新一代虛擬交易平台，讓學生能在近乎真實的交易環境中體驗期貨交易。每支隊伍的初始虛擬資金為新臺幣200萬元，競賽商品涵蓋四大主要商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨。

截至10月4日，受山陀兒颱風影響，期貨市場休市2天，也使得各隊排名出現大幅變動，原先上周第4名的臺中科技大學的「進入心流」本周繳出+25%的報酬率，累積報酬率112%衝上第1名，該隊連續2周繳出正報酬的成績，亦較第2名累積報酬率領先25%。