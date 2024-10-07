期交所大專院校模擬交易競賽複賽進入倒數階段 各隊排名持續洗牌
為提升校園年輕人對期貨專業知識的理解，並強化交易風險控管的重要性，今(113)年經濟日報與期交所攜手合作，初賽於5月13日至7月17日進行，於270隊中海選出最終進入複賽50隊，並於8月5日至10月16日進行複賽，全國各大專院校學生踴躍參與，展現高度熱情。本次競賽採用期交所最新一代虛擬交易平台，讓學生能在近乎真實的交易環境中體驗期貨交易。每支隊伍的初始虛擬資金為新臺幣200萬元，競賽商品涵蓋四大主要商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨。
截至10月4日，受山陀兒颱風影響，期貨市場休市2天，也使得各隊排名出現大幅變動，原先上周第4名的臺中科技大學的「進入心流」本周繳出+25%的報酬率，累積報酬率112%衝上第1名，該隊連續2周繳出正報酬的成績，亦較第2名累積報酬率領先25%。
前一周的周冠軍臺北商業大學的「小金幣」則以87%的累積報酬率位居第2名，較上周減少近60%報酬率。同樣地上周第2名實踐大學的「賺錢小分隊」亦減損了80%報酬率，目前排名掉至第6名。本周第3名則是由清華大學的「錢錢飛べ飛進來」以74%的累積報酬率異軍突起，在激烈競爭中取得優異成績。長榮大學的「觸底回彈」則以73%的累積報酬率位列第4，較上周下降1名。第5名是長榮大學的「抽籤決定一切」，名次與上周相同，但累積報酬率則下降至59%。距離複賽結束僅剩一周的時間，還很難說冠軍最後會獎落誰家。期交所期待所有隊伍能夠繼續全力以赴，為這場模擬交易競賽畫下完美句點。
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