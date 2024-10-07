新興亞股上周續漲1.4% 台股外資終止連兩周買超

美國經濟展現韌性，道瓊指數再創新高，中國大陸暴力救市效果發酵，激勵新興亞洲指數持續上漲。然而新興亞洲國家股市卻普遍拉回，其中以印度股市單周跌4.5%最重，台股、韓股分別下跌2.3%、3%，印尼股市也跌2.6%。上周台股外資賣超22.8億美元，終止連兩周淨流入。

中國信託投信表示，上周五（4日）美國公布最新就業數據，優於市場預期，加深投資人對於美國經濟軟著陸預期，加上油價反彈，中國大陸下重手刺激經濟，市場預期，聯準會11月可望縮減降息幅度至1碼，並開始研擬通膨可能復燃的劇本，連帶使得十年期公債殖利率突破3.9%。而美國經濟數據強勁，吸引資金回流美國，新興亞洲指數上周雖漲1.4%，但外資呈淨賣超70.9億美元。其中以印度股市淨流出32.4億美元最多，台股淨流出22.8億美元次之。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，美國公布最新就業數據，大幅優於預期，顯示聯準會9月一次降息2碼，已可初步定調為「預防性降息」，美國經濟仍具韌性，給予聯準會更多的政策籌碼。目前市場已押注11月的FOMC可能只降息1碼，且聯準會表示未來不會猛烈式降息，顯示對於目前經濟情況仍以正向看待，接下來將聚焦企業公布的財報，以及美國總統大選結果。而在台灣方面，財政部將公布9月出口，可望連11紅，而最新庫存循環數據公布為正，顯示台灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期。

張圭慧補充，隨半導體上升循環開啟，以及AI浪潮持續發燒下，2024-2027年全球半導體市場規模將延續成長態勢。AI浪潮持續引領半導體產業成長，台灣半導體產值也有望持續受惠。而本周包含輝達（NVIDIA）、超微（AMD）都將舉辦AI大會，特斯拉也要舉辦Robotaxi大會，市場更加關注AI與自駕車的落地應用情況，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。