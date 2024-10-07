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國泰投信：11月降1碼機率大 關鍵字「多重收益」聚人氣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

多家投信今年搶發多重資產基金，國泰投信早於2019年即看好經濟霸主之一的美國市場，領先業界推出美國多重收益平衡基金，鎖定美股美債和ETF優質標的，憑藉著經驗豐富的海外投資團隊，打造競爭力十足的多重資產基金，隨著美國降息迅速開展，有助企業減輕還貸壓力，刺激民眾消費力道，有效為企業挹注營收，對股市是一大利多，對債券價格上揚也有助攻效果，股債多重投資正得時。

國泰投信表示，繼9月降息2碼後，經濟專家普遍預期到明年年底前仍將持續降息，但降息步調將視經濟強弱而定，近期數據中，儘管8月PCE數據低於預期，代表聯準會放鴿的可能性提升，但9 月非農報告數據顯示就業強勁，市場下修至年底前降息碼數。儘管如此，國泰投信認為，降息循環開啟，搭配經濟表現佳的情境，對股債都會是利多，建議投資人善用股債都有的多重基金把握這波多頭行情，國泰美國多重收益平衡基金人氣看漲。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩分析基金三大優勢，一是布局美國，美國市場憑藉創新與競爭力，在景氣循環中，表現始終強勁，深受投資人青睞；二是多幣別可選，該檔基金共有新台幣、美元、人民幣、南非幣，10月開始新增日圓級別，適合富豪大戶做資產配置；三是多重布局，基金持有美股美債及美國ETF等，行情好可透過股票掌握上漲契機，行情若不佳，還有固定收益型的債券適度調整投組波動。

國泰投信表示，揮別股市重整的第3季，美國經濟基本面無虞，機構普遍預測經濟即將軟著陸，等到11月大選落幕後，應會回歸多頭向上格局，股債呈現雙漲趨勢，對美國市場有興趣的投資人，可考慮美國多重收益平衡基金，讓投資人理財不費心，投資美國股債都能一把抓。

國泰 美國經濟

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