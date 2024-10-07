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萬潤（6187）是真台積電概念股還是只是炒作？ 兩大關鍵分析切入

聯合新聞網／ 玩股網
台積電領軍再戰千元大關，台股7日早盤一度大漲逾400點，最高至22719點。中央社
台積電領軍再戰千元大關，台股7日早盤一度大漲逾400點，最高至22719點。中央社

概念股通常只是以概念為名，要如何從概念股中快速篩選有基本面底氣的個股呢？本文以 Coswos 概念股萬潤示範。

台積電概念股雖多，但其中不乏僅憑題材炒作的個股，在基本面的表現上卻未必能穩定獲利。要如何以基礎條件快速判斷？我們以兩大關鍵來分析先進封裝 CoWoS 的萬潤來示範。

分析切入點：營收占比

根據萬潤最新潤最新財報數據，營收中超過九成來自半導體產業，八成營收來自台灣，主要客戶包括台積電與日月光。這意味著，萬潤的營收與半導體產業的連結強烈，屬於真正純度高的台積電概念股，能夠受益於該產業的成長與波動。

分析切入點：獲利表現

獲利表現才是基本面穩定增長的基礎，2020 年萬潤 EPS 為 3.01，但是在 2021 年與 2022 年都翻倍到 6 元以上。雖然 2023 年 EPS 受市場波動影響下降至 1.7 元，今年上半年 EPS 則繳出 5.24 元的成績，七八月自結 EPS 達 3.06 元，預示全年有望超過 10 元突破一個股本。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：誰炒作？誰有料？兩個關鍵切入點秒篩概念股虛實真假（萬潤篇）

2330台積電 CoWoS 萬潤

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