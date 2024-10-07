台股上漲399點 三大法人買超94.65億元

台股7日開高走高，權王台積電（2330）重返千元，收在1,005元，影響大盤指數約235點，台積電領漲下，推升大盤指數衝高，終場以22,702.56點收盤，上漲399.85點，漲幅1.79%，成交量3,769.13億元，三大法人買超94.65億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超17.46億元，投信買超44.8億元，自營商買超（合計）32.38億元，其中自營商（自行買賣）買超35.84億元，自營商（避險）賣超3.45億元。

台股7日以22,479.24點開出，上漲176.53點，台積電以993元開盤，上漲16元，盤中一度衝達1,010元，終場以1,005元收盤，上漲28元，漲幅2.86%，台積電重返千元，領軍大盤指數衝高，高點一度達22,719.07點，聯發科（2454）、鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、創意（3443）等股也是上漲表現，大盤指數終場收在22,702.56點，上漲399.85點。