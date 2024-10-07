光通訊、網通題材帶勁！「這4檔」應聲大漲 接力登漲停

隨著市場在AI、雲端應用方面的需求不斷提升，也讓應用在AI領域高性能計算和數據中心環境的「矽光子」技術的發展受到全球矚目，而搭上有關題材的光通訊廠光聖（6442）、光環（3234），以及網通族群創威（6530）、百一（6152）等，7日開盤隨即大漲，盤中在利多題材的帶動之下，先後站上漲停價，而光環作為亞太光主動元件的主要供應商，盤中漲幅雖一度收斂，但在利多加持下，終場仍順利地攻上漲停板。

矽光子話題帶動有關族群的表現逆勢上漲，光通訊大廠光聖早盤以363.5元開高走高，盤中股價續揚，並在十一點前就順利的衝上漲停價397元，單日上漲36元、漲幅達9.97%。據悉，光聖主要業務為各式光纖及光纖連合器的製造加工及買賣，業務範疇涵蓋通訊光電介面產品及通信網路設備之加工等，公司近期持續受惠於北美大客戶的需求成長，挹注今年出貨量穩健向上，連同光被動產品的自製比率，也從原先的5成大提升至7成。

在5G、AloT、智慧電子及雲端運算等應用帶動下，高速傳輸需求皆呈現強勁成長，而光通訊廠創威為國內主要製造「熱插拔式光收發模組、固定式光收發模組及光學次模組」等產品的業者，而7日上午以81.6元開高走高後，隨即大漲，並在開盤半小時內就成功登上85.5元的漲停價，單日上漲7.7元、漲幅達9.89%。

至於，同樣登上漲停價的機上盒業者百一7日則以16.7元開高走高，盤中順利攻上18.3元漲停價，單日上漲1.65元、漲幅達9.9%，據悉，百一自2009年12月成功在我國證交所上市，是國內知名的通信網路業者，主要業務涵蓋「有線通信機械器材製造、無線通信機械器材製造、電信管制射頻器材製造」等。