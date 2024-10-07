台積電站上千元 台股上漲399點收復所有均線

台積電股價再度站上千元大關，領軍台股反攻，集中市場指數今天終場上漲399.85點，收在22702.56點，站上所有均線，成交值新台幣3769.13億元。

美國上週五公布就業數字優於預期，淡化經濟衰退疑慮，美股4大指數全面收紅，激勵台股今天開高走高。此外，台積電本週將公布9月營收，接著17日召開法說會，市場樂觀期待，台積電今天股價終場上漲28元，漲幅2.87%，收在1005元，重返千元俱樂部，率領台股反攻。

觀察其他科技權值股，鴻海終場上漲3.5元或1.8%，收在197.5元；聯發科上漲20元或1.63%，收1250元；廣達上漲5.5元或2.1%，收267.5元。

高價股今天漲跌互見，嘉澤亮燈漲停收在1550元，信驊、創意大漲超過半根停板；大立光、世芯-KY、緯穎股價收黑。

能源題材持續發酵，重電族群華城、中興電、亞力收盤股價漲幅皆超過3%；綠電股方面，雲豹能源終場上漲10.5元或4.84%，收在227.5元，森崴能源也收紅。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，台積電目前股價來到千元大關，壓力難免，預料短線股價將震盪。以美股來看，相較道瓊指數頻頻創高，費城半導體指數距離今年高點仍有一段距離，台積電很難獨自衝鋒。

蔡明翰認為，接下來要觀察美國半導體族群股價能否跟上，將牽動台積電股價，以及台股指數。