台積電勁揚28元收1,005元、AI 族群走強 台股漲399點收22,702點

台股7日開高走高、維持高檔震盪，終場收22,702.56點，漲399.85點、漲幅1.7%，成交金額3,769.1億元。另外，櫃買指數收漲1.2%。台積電（2330）收1,005元、漲28元。

綜觀盤面上，陸股ETF連續第三周持續爆量走強，包括：永豐中國科技50大、富邦深100、富邦中証500、台新MSCI中國、群益深証中小、元大寶滬深等紛紛表現強勁。

AI族群也集體走揚，包括：創意、勤誠、日月光投控、健策、廣達、緯創、廣明、鴻海、聯發科等集體收紅。

值得注意的是，鴻海9月營收為7,330億元，月增33.69%、年增10.94%，為歷年同期次高。外資高盛證券分析，主要受AI伺服器出貨量大幅提升所推動，維持「買進」評級、目標價257 元。

日盛投信總經理高福乾表示，國際政經情勢第4季上旬仍錯綜複雜，市場持續關注包括：第一，美國降息導致美元匯率走貶，與此同時，日本於2025年仍有持續升息至0.4%的可能，因此預計日圓升值帶動亞幣升值造成的震盪風險仍待留意。

其次，美國總統大選（11月5日）選情持續變化且難以定論，惟此關係到利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向，預計美國政治不確定性也將是後續市場不確定所在。

日盛台灣優質多重資產基金經理人李奇潭表示，第4季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣上市上櫃企業獲利均將有雙位數百分比成長，其長線投資價值更具吸引力。