日盛台灣優質多重資產基金10月21日開募 降息趨勢下可望脫穎而出

金融市場9月眾望所歸的美國降息循環啟動，不僅對投資市場挹注資金，更意味著經濟將呈現溫和成長可期，同時為企業獲利成長帶來正面效益。日盛投信於7日舉辦募集記者會，將於10月21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。

國際政經情勢第4季上旬仍錯綜複雜，市場持續關注包括：第一，美國降息導致美元匯率走貶，與此同時，日本於2025年仍有持續升息至0.4%的可能，因此預計日圓升值帶動亞幣升值造成的震盪風險仍待留意。

其次，美國總統大選（11月5日）選情持續變化且難以定論，惟此關係到利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向，預計美國政治不確定性也將是後續市場不確定所在。

日盛台灣優質多重資產基金經理人李奇潭表示，有鑒於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風險需求，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，因此將於10月21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。

「日盛台灣優質多重資產基金」將善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值利多，卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境，尤其10至11月市場仍有諸多不確定因素並存之際，將能展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。

此外，第4季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣上市上櫃企業獲利均將有雙位數百分比成長，其長線投資價值更具吸引力。

除了掌握優質收益（High Income）資產配置之外，本基金選股、債、基金/ETF之流程更納入｢優質 (High Quality)｣篩選標準，因此每檔持股、持債都需經過：(1)有擔保之債券；(2)TCRI≤6；(3)長期信用評等≥BBB(twn)；(4)投資等級、低波動、優質、優選、ESG、永續、低碳相關基金與ETF。

同時設定負面表列名單，排除從事非法武器製造/買賣、色情、菸草製造、博弈業以及經主管機關依洗錢防制法、資恐防治法指定制裁之高風險公司等多道嚴格篩選標準檢驗，為穩健型投資人帶來更好的把關。

整體而言，「日盛台灣優質多重資產基金」投資目標將追求與全球投資等級債券資產可比擬之風險水準下（即長期年化標準差約4~5%），由日盛投信投資團隊隨市況主動配置、積極選股與選債，以期進一步優化每單位風險的報酬成果（即優化投資效率），可望在全球降息趨勢中掌握佳機並脫穎而出。