鴻海9月營收飆升 高盛維持「買進」、目標價257元
鴻海（2317）9月營收為7,330億元，月增33.69%、年增10.94%，為歷年同期次高。外資高盛證券分析，主要受AI伺服器出貨量大幅提升所推動，維持「買進」評級、目標價257 元。
鴻海在2024年第3季營收表現亮眼，主要受市場對AI伺服器強勁需求所影響。隨下半年營運旺季將逐漸增強，展望第4季，高盛預計，鴻海10月、11月和12月營收將分別年增12%、15% 和26%，分別達8,300億元、7,480億元和5,810億元。因此維持「買進」評級、目標價257 元。
另外，鴻海的電動車子公司鴻華先進 (Foxtron) 9月的營收表現亮眼，達7.5億元，年增幅高達912%，月增1%。主要受到其首款電動SUV車型Luxgen n7的成功推動。
展望後市，鴻海計劃在2025年開始量產其電動車型 Model B，並在下周的「鴻海技術日」上展示多款新電動車參考模型，如Model D、Model U等，將有助於鴻海在電動車領域的擴展，進一步鞏固市場地位。
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