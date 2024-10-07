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鴻海營收報喜 科技日前股價先漲、朝200元挺進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海。（美聯社）
鴻海。（美聯社）

鴻海（2317）9月營收7,330億元，月增33.6%、年增10.9%，為歷年同期次高；第3季營收1.85兆元，創同期新高，季增19.4%、年增20.1%，表現優於預期；鴻海科技日將在10月8日與9日一連兩天舉辦，市場除關注兩款新的電動車亮相之外，最受矚目應屬輝達GB200人工智慧（AI）伺服器量產版本的展示，相關題材激勵7日股價朝200元挺進。

鴻海7日早盤以199元開出，200元價位在望；鴻海科技日前，營收先報喜，加上蘋果iPhone 16系列新機上市、AI題材、電動車等題材助攻，推升股價的表現。

鴻海9月營收7,330億元，為歷年同期次高，主要受惠消費智能產品（主要是iPhone 16）強勁成長；第3季營收1.85兆元，創同期新高；累計今年前九9月營收4.72兆元，年增9.7%，為歷年同期新高；展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運仍將逐季加溫，預期第4季營運表現將約略符合目前市場預期。

鴻海將在10月8、9日舉辦科技日，預計將有兩款新電動車Model D與Model U亮相，另外，輝達GB200人工智慧（AI）伺服器將展示量產版本，合作夥伴包括輝達（NVIDIA）、Google與BMW高層都將出席演講站台。

鴻海

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