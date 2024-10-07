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台積電重返千元 概念股同慶 這幾檔率先飆漲停最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）7日股價開高走高重返千元，早盤以993元開高，盤中一度衝達1,005元，台積電概念股也跟進大漲，辛耘（3583）、迅得（6438）、志聖（2467）率先飆上漲停，更有多檔漲幅超過半根停板，其中弘塑（3131）、萬潤（6187）漲幅則是超過9%。

台積電9月營收將在10月9日公布，法說會則預計10月17日召開，市場高度關注；台積電預計10月17日召開第3季法人線上說明會，公布2024年第3季財務報告及2024年第4季業績展望，法人預估9月營收雖可能呈現月減，不過，第3季財測可望達標；法人預估，台積電第3季單季每股獲利將逾11元，挑戰高點，第4季還可望持續創高。

台積電第3季展望，預估美元營收224~232億美元，季增約7.6~11.4%，平均季增9.5%，按照台積電財測目標來看，第3季單季美元營收將挑戰歷史新高；台積電法說會所釋出的訊息向來是市場的重要風向指標，多家外資已搶先發出看多台積電的報告，目標價上調至1,200~1,280元。

台積電7日以993元開出，一度衝達1,005元；台積電重返千元，相關概念股也跟進大漲，辛耘、迅得、志聖盤中率先亮燈漲停，另外，萬潤、弘塑盤中漲幅逾9%，致茂（2360）、均華（6640）漲幅逾8%，均豪（5443）、信紘科（6667）漲幅則是超過7%，亞翔（6139）、昇陽半導體（8028）上漲逾6%。

台積電 營收

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