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台積電拚站穩千元 台股盤中觸及22700點

中央社／ 台北7日電
台積電領軍再戰千元大關。圖／聯合報系資料照片
台積電領軍再戰千元大關。圖／聯合報系資料照片

台積電領軍再戰千元大關，台股今天早盤一度大漲逾400點，最高至22719點。截至10時50分，集中市場指數上漲271.48點，為22574.19點，站回所有均線之上，成交值約新台幣2193.38億元。

台股上週下跌520.08點或2.28%，中止週線連3紅；不過美國公布就業數字優於預期，淡化經濟衰退疑慮，美股4大指數4日全面收紅，激勵台股今天開高走高。

輝達（NVIDIA）最新的AI伺服器GB200今年底、明年初準備開始出貨，帶旺台灣AI概念股，台積電早盤股價再戰千元大關，領軍台股反攻。

觀察3大科技權值股，台積電早盤最多上漲28元至1005元；鴻海上漲5元至199元；聯發科也上揚65元至1295元。

能源類股走強，重電族群華城、中興電、亞力上漲超過3%；綠電股方面，雲豹能源大漲超過半根停板，森崴能源同步上揚。

高價股漲跌互見，股王信驊以及嘉澤、創意盤中漲幅都超過6%；力旺、大立光、世芯-KY、緯穎、祥碩盤中股價翻黑。

日盛投信台股投資研究團隊分析，美國啟動降息循環，中國大陸也祭出降準降息，主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗，有利資金寬鬆。石破茂接棒日本首相，貨幣政策態度軟化，未來可關注美日利差變化。

產業方面，日盛認為輝達GB200將開始投產，明年第1季放量，有望帶動台股AI相關供應鏈表現，資金及市場焦點將持續放在AI概念股，包括AI伺服器、晶圓代工、半導體設備、PCB/CCL、高速傳輸等相關族群可持續關注。

台積電 台股

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