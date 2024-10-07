大立光9月營收符合預期 法人估全年 EPS 153~184元

大立光（3008）9月營收月減7%、年增17%，符合市場預期；法人機構分析，iPhone 16 Pro系列機種潛望鏡頭出貨高峰已過，導致營收月減，此外，iPhone 16鏡頭穩定出貨，預期10月營收持穩，內外資預估今年每股獲利（EPS）153~184元。

分析師指出，觀察第3季，由於WWDC 2024上發表Apple Intelligence，僅支援A17 Pro以後的處理器，iPhone用戶若要體驗手機生成式AI功能，大部分的用戶需要換機，因此，預期今年下半年為iPhone長線換機潮的起點，加上iPhone16 Pro與Pro Max皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，iPhone 16 Pro系列機種主鏡頭更換CIS重新設計主鏡頭進一步增加鏡頭ASP，皆推升營收成長，第3季營收季增72.7%，預估稅後淨利59.5億元，季增32.4%，EPS為44.6元。

展望全年，iOS18將AI導入iPhone，可望推升換機需求，預期iPhone16 Pro與Pro Max皆將搭載5倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能；華為Mate60系列機種熱賣後，Android陣營多款旗艦機種問世，帶動高階鏡頭出貨動能，預估今年營收610.1億元，年增24.9% 。

雖然模造玻璃鏡片大部分為外購，但鏡頭良率可望提升，加上Android旗艦機帶動高階鏡頭出貨成長，提升毛利率表現，預估今年毛利率將優於去年，預估稅後淨利239億元，年增33.5%，內資、外資預估EPS在153~184元間。