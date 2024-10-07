快訊

台東離奇車禍屍塊散布…死者身分曝光 當「城市遊俠」慘死街頭

NBA／歷史性的一刻！布朗尼與詹姆斯首次「父子同台」

環境部、衛福部內戰？國家級抗生素抗藥性5年計畫掀波

大立光9月營收符合預期 法人估全年 EPS 153~184元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
大立光。（本報系資料庫）
大立光。（本報系資料庫）

大立光（3008）9月營收月減7%、年增17%，符合市場預期；法人機構分析，iPhone 16 Pro系列機種潛望鏡頭出貨高峰已過，導致營收月減，此外，iPhone 16鏡頭穩定出貨，預期10月營收持穩，內外資預估今年每股獲利（EPS）153~184元。

分析師指出，觀察第3季，由於WWDC 2024上發表Apple Intelligence，僅支援A17 Pro以後的處理器，iPhone用戶若要體驗手機生成式AI功能，大部分的用戶需要換機，因此，預期今年下半年為iPhone長線換機潮的起點，加上iPhone16 Pro與Pro Max皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，iPhone 16 Pro系列機種主鏡頭更換CIS重新設計主鏡頭進一步增加鏡頭ASP，皆推升營收成長，第3季營收季增72.7%，預估稅後淨利59.5億元，季增32.4%，EPS為44.6元。

展望全年，iOS18將AI導入iPhone，可望推升換機需求，預期iPhone16 Pro與Pro Max皆將搭載5倍光學變焦鏡頭，增添潛望鏡頭出貨成長動能；華為Mate60系列機種熱賣後，Android陣營多款旗艦機種問世，帶動高階鏡頭出貨動能，預估今年營收610.1億元，年增24.9% 。

雖然模造玻璃鏡片大部分為外購，但鏡頭良率可望提升，加上Android旗艦機帶動高階鏡頭出貨成長，提升毛利率表現，預估今年毛利率將優於去年，預估稅後淨利239億元，年增33.5%，內資、外資預估EPS在153~184元間。

iPhone

延伸閱讀

6000部iPhone假換真 馬州2華男判刑賠錢

欣興、金像電 四檔帶勁

00929配息減少…達人跟老婆擁有200張以上「沒打算賣」：3個原因會一直持有！

中職／台粉送iPhone 16 Pro+奢華配件 啦啦隊南珉貞：很神奇

相關新聞

台積電拚站穩千元 台股盤中觸及22700點

台積電領軍再戰千元大關，台股今天早盤一度大漲逾400點，最高至22719點。截至10時50分，集中市場指數上漲271.4...

大立光9月營收符合預期 法人估全年 EPS 153~184元

大立光（3008）9月營收月減7%、年增17%，符合市場預期；法人機構分析，iPhone 16 Pro系列機種潛望鏡頭出...

多家外資看多 台積電營收及法說會前再戰千金

台積電（2330）9月營收將在10月9日公布，法說會則預計10月17日召開，市場高度關注，7日股價開高走高重返千元，早盤...

台積電早盤重返千元 供應鏈夥伴京鼎、家登、致茂同飆

台積電（2330）股價今日開高，早盤重返千元關卡，最高來到1005元，關鍵設備供應鏈夥伴京鼎（3413）、家登（3680...

台股早盤漲逾300點 台積電開高16元

台股7日開盤指數為22,479.24點，上漲176.53點，台股早盤一度漲逾300點，一度至22,617.93點。台積電...

上市櫃公司9月營收本週將全數出爐 牽動台股後勢

台股上週週線收黑，集中市場指數4日收在22302.71點，週跌520.08點或2.28%。法人分析，包括台積電在內，國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。