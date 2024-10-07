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多家外資看多 台積電營收及法說會前再戰千金

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）9月營收將在10月9日公布。路透
台積電（2330）9月營收將在10月9日公布。路透

台積電（2330）9月營收將在10月9日公布，法說會則預計10月17日召開，市場高度關注，7日股價開高走高重返千元，早盤一度衝達1,005元，盤中股價約在千元附近遊走，貢獻大盤指數超過160點。

台積電預計10月17日召開第3季法人線上說明會，公布2024年第3季財務報告及2024年第4季業績展望，法人預估9月營收雖可能呈現月減，不過，第3季財測可望達標；法人預估，台積電第3季單季每股獲利將逾11元，挑戰高點，第4季還可望持續創高。

台積電第3季展望，預估美元營收224~232億美元，季增約7.6~11.4%，平均季增9.5%，按照台積電財測目標來看，第3季單季美元營收將挑戰歷史新高；台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，近期因Fed宣布降息，新台幣兌美元匯率的變動將影響台積電營收的表現。

台積電法說會所釋出的訊息向來是市場的重要風向指標，多家外資已搶先發出看多台積電的報告，目標價上調至1,200~1,280元。

台積電ADR上周五上漲0.9%，統計上周則是上漲1.8%，7日以993元開出後走高，再度挑戰千元關卡，一度拉升至1,005元，盤中力守千元的企圖強烈。

台積電 營收

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