台積電早盤重返千元 供應鏈夥伴京鼎、家登、致茂同飆

台積電（2330）股價今日開高，早盤重返千元關卡，最高來到1005元，關鍵設備供應鏈夥伴京鼎（3413）、家登（3680）與致茂（2360）股價同步紅通通，漲幅皆逾2%。

台積電預計本週公布9月營收數字，法人預估，雖然新台幣匯率相對原先假設值有落差，但台積電今年第3季新台幣營收換算美元營收應可以順利達成財測。

台積電公司113年第3季法人說明會將於113年10月17日召開，召開法人說明會之地點：線上法說會。

台積電日前公告，法說會將公布公司2024年第3季財務報告及2024年第4季業績展望。 公布財務報告前十天(10月7日~16日)為緘默期，台積公司將避免與投資機構及券商聯繫。

法人看好，台積電下半年旺季可望逐季創新高，其中預估今年9月營收雖將月減少但整體第3季美元財測可望達標，單月營收換算新台幣僅需約2,201億元就可大約達成美元財測。

台積電日前法說會釋出第3季展望，估計美元營收估計224-232億美元，相較今年第2季美元營收208.2億美元，季增7.6%-11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標單季美元營收將挑戰歷史新高。台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，而近期新台幣兌美元呈現震盪升值，終場收31.84元，已創近一個月新高，並較先前匯率假設出現差距。

法人看好，蘋果旗艦機種iPhone 16 Pro系列熱賣，加上AI應用暢旺，台積電下半年旺季可期，美元財測有望逐季挑戰創新高，惟匯率則是外部不確定因素，不過估計影響有限。

台積電累計2024年前八月營收約為新台幣1兆7,739億7,400萬元，較去年同期增加30.8%，則是歷來最佳紀錄。

按照台積電先前財測相關數據，法人推估，台積電第3季新台幣營收約介於7,280至於7,540億元，7月營收2,569.53億元，8月營收2,508.66億元，換算9月估僅需約2,201億元就可達成財測，推估將較7-8月下滑，而實際數據仍待公司公布。