上市櫃公司9月營收本週將全數出爐 牽動台股後勢

台股上週週線收黑，集中市場指數4日收在22302.71點，週跌520.08點或2.28%。法人分析，包括台積電在內，國內所有上市櫃公司9月營收將於本週內全數出爐，將牽動台股後勢。

美國上週五公布非農新增就業人口激增至25.4萬人，超乎市場預期，創下今年3月以來最大增幅。9月失業率也從前1個月的4.2%降至4.1%，創3個月低點，經濟衰退疑慮降低。

道瓊工業指數上週五大漲341.16點或0.81%，收在42352.75點；標普500指數上漲51.13點或0.90%，收在5751.07點。以科技股為主的那斯達克指數上漲219.38點或1.22%，收在18137.85點；費城半導體指數上漲81.624點或1.59%，收在5206.836點。

個股方面，特斯拉（Tesla）上週五大漲9.42美元或3.91%，收在250.08美元；輝達（NVIDIA）上漲2.07美元或1.68%，收124.92美元；台積電ADR也上漲1.68美元或0.94%，收181.16美元。個股訊息，預料將有利台灣相關概念股今天表現。

展望本週，永豐投顧分析，台灣上市櫃公司9月營收將於10月11日之前全數出爐，電子股經第3季調整後，評價眾說紛紜，市場需求強度需要數字驗證，隨9月營收揭曉，強勢個股將成為接下來的布局方向。

另外中國大陸政府於十一長假前祭出救市組合拳，引發市場大幅波動，滬深股市湧現資金浪潮，有利刺激低迷的內需，原本弱勢的中概內需股改觀，後勢值得觀察。