台股雙多 醞釀資金行情…大盤有望震盪走高

台股上周重挫2.2%，結束周線連三紅。法人預估，短線仍須留意上市櫃公司9月營收、外資動向等變數，但台股在經濟及產業基本面雙重利多的加持之下，可望醞釀美中雙雙降息帶來的資金行情，帶動大盤震盪走高。

台股上周因山陀兒颱風襲台休市二日，三個交易日共下跌逾500點。不過，美國9月非農業就業數據優於預期，激勵美股主要指數上周五（4日）收紅，以費半指數漲1.5%最強勢，那斯達克指數也漲1.2%，道瓊指數雖只漲0.8%，但再創歷史新高。指標個股方面，輝達漲1.6%，台積電（2330）ADR漲0.9%，有利提振台股周一開盤行情。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國看法，在基本面方面，經濟數據及企業財報都有利股市表現。因近期公布的美國就業數據均優於預期，將使經濟軟著陸機率大幅提升，有利以科技股為主的美股彈升，亦將激勵台股科技股。

接下來可觀察將公布的美國9月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）；此外，中國大陸可望釋出更多激勵措施，亦有利台股部分傳產股。

另外，本周起美股將開啟新的財報季，據Factset在9月底調查顯示，市場預估科技股年成長15.6%，高居類股第一，更遠高於S&P 500指數平均的4.6%。台股與費城半導體指數連動性高，今年來漲幅都是24%，預期近期的連動性仍居高不下。

第一金投顧董事長陳奕光也樂觀看待台積電等上市櫃公司即將公布第3季財報，並認為就資金面來看，Fed在9月18日降息2碼，中國大陸緊接在9月23日降準降息，下調存款準備金率也是0.5個百分點，市場研判資金傳導效應約需30至45天發酵，預估10月可望迎來資金行情。

蔡明彥、黎方國均指出，台股基本面持續看好，與美股科技股高度連動，企業獲利將是行情的強力支撐。