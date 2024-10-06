歷年來台股第4季都是易漲難跌，預期10月中下旬後就會開啟另一波多頭格局漲勢，觀察近期股價相對低基期，且獲得投信、外資逆勢買超的個股，有機會在行情來臨時領先大盤，相關如亞翔（6139）、富喬、群益證等個股，可跟進布局。

篩選股價在季線之下，近五日獲得投信跟外資逆勢買超個股，包括友達、旺宏、潤泰新、台化、國票金、合庫金、大成鋼、新纖、群益證、農林、中環、亞翔、台塑化、凌陽、正隆，以及富喬。

產業來看，電子僅六檔，傳產有七檔，金融則有三檔，電子以半導體、光電為主，傳產則以塑化較多，其他則無顯著的族群性，金融則是二家金控、一家證券。觀察籌碼面，友達近五日最受投信與外資青睞，獲得3.1萬張買超，其次旺宏、潤泰新、也各有1.1萬、7,618張買盤。觀察近五日股價，以台塑化上漲6.4%最高，其次大成鋼、亞翔也分別有5.6%、3.5%的漲幅。