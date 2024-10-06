一周盤前解析／AI 伺服器 CPO 搶鏡

台股上周五（4日）下跌87點至22,302點，展望本周，綜合投顧法人看法，主要看好中國收成股、AI伺服器、CoWoS設備、CPO光通族群等四大族群。

統一投顧協理陳晏平表示，美國啟動降息循環，中國大陸也祭出降準降息下，主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗。美國ISM 9月非製造業指數報54.9，創一年半以來新高，進一步證明美國經濟在第3季仍保持擴張，但伊朗1日狂射飛彈轟以色列，投資人需留意地緣衝突是否會發展成更廣泛戰爭。

建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議短線以中國收成股相關的鋼鐵、輪胎橡膠、造紙等，搭配消費性電子、半導體先進製程、散裝航運、戶外運動用品服飾及重電綠能等族群。

第一金投顧協理陳奕銓認為，近期台股震盪，主要受到諸多國際總體事件影響，包含美國選舉結果、日本貨幣政策、大陸政策救市、中東戰事變化，都將牽動市場資金風險偏好，基本面近期則會受到10月中旬開始的企業財報周、台積電法說會，以及輝達AI新品上市助攻，市場焦點持續放在AI電子股供應鏈，如AI伺服器、CoWoS設備、CPO光通族群，在震盪過後迎來行情。