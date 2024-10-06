蔡明彥專欄／塑化、鋼鐵、造紙 偏多操作

近期股市受到國際政經局勢影響日重。首先，大陸官方在十一長假前大陣仗召開救市大會，除年內第二次調降存款準備率2碼釋出人民幣1兆資金外，同步釋出更多有利股、房市的利多，陸股隨之急漲。

其實從外匯市場更早就可以看到大陸這波救市的布局。美國聯準會（Fed）在9月18日展開降息後，人民幣走勢就強於其他亞洲相關競爭貨幣。以大陸經濟現況與利差來看，人民幣的強勢很不尋常。事後諸葛來看，這可能是大陸官方在確定Fed啟動降息循環後，從海外調集大量資金回去作多陸股所致。

由於陸股是MSCI新興市場指數權重最大的市場（占30%），陸股快速上揚，也對被動式ETF帶來回補壓力。雖然多數經濟學者與股市研究機構都認為，大陸這波救市措施短期間仍難以改變人口老化、地方政府資金短絀、貿易戰、產能過剩、就業問題惡化等沉痾，但陸股的強勢至少已經扭轉先前股市跌跌不休所導致的財富萎縮負循環。

後市能否續強？外資對政策埋不埋單將是關鍵。因此建議觀察人民幣十一長假後能否續強？香港北上資金是否熱絡？作為是否持續作多中國題材股的依據。

上周另一件大事是以色列軍隊正式進入黎巴嫩南部掃蕩真主黨據點，伊朗因此也對以色列發動飛彈攻擊。從以色列對真主黨相繼採取引爆BB Call、對講機等擊殺布局來看，以軍此次未解除真主黨威脅前，中東局勢恐難降溫。這樣的發展看來，也與陸股走高，傳產股啟動反彈的趨勢吻合。

從資金面來看，除Fed進入降息循環、大陸釋金外，日本新首相石破茂上台後，為扭轉市場對他經濟政策鷹派的看法，也對外表示日本將以脫離通縮為要務，暗示並不急於升息，日圓隨之再度走弱，套利交易似有重啟的跡象，包括股神巴菲特都宣布將再度發日圓債籌資，引發市場認為股神將再度加碼日股的臆測，日本五大商社股價也應聲走揚。

產業方面，台灣9月PMI受到新舊產品交接而大幅下滑。下半年是科技業出口旺季，但蘋果iPhone 16發表之後，中、外分析師都傳出市場反應不如預期熱烈的說法，判斷占台積電（2330）營收近四分之一的蘋果後續追單力道恐減弱。

但從另一方面來看，聯發科（2454）、高通今年最高階的手機晶片，Intel、AMD、 高通最新為AI PC開發的高算力CPU也將在10月相繼上市，由於以上晶片都是採取台積電3奈米製程打造，因此，第4季科技業能否神龍擺尾？10月17日台積電法說會釋出的展望將是關鍵，在此之前，科技類股建議低接勿追價。

就台股來看，由於大陸官方此次做多力道出乎市場意料之外，因此想抓住這波行情的，看來是選擇了月K值已在超跌區的塑化、鋼鐵、造紙、隱形眼鏡等傳產低基期股作多。在籌碼穩定優勢下，預期這些類股，以及有轉投資事業在大陸掛牌、或因先前出售大陸廠房而持有陸股者，短期間仍將是盤面多頭重心。

（作者是群益投顧董事長）