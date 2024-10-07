就市論勢／台積鏈、CoWoS概念 吸睛

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

9月最後一周迄今，全球金融市場最大驚奇就是大陸股市逆勢噴出。

9月24日大陸人行再出台雙率雙降政策，預期釋出人民幣1兆元資金。9月26日大陸中央政治局會議提出加大財政貨幣政策逆周期調節力度，接連的組合拳引爆陸股政策之彈。

時逢美股進入總統大選前觀望期，而美股今年屢創新高，部份外資改口看多陸股抄底，主要理由是陸股相對已開發市場股市大幅折價（便宜），且存在刺激投資者入市催化劑（政策利多）。

特斯拉本周四（10日）將發表無人計程車「Robotaxi」，話題性高。

投資建議

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳持續強調GB200晶片需求瘋狂強勁，鴻海也宣布科技日將展示GB200伺服器。輝達是科技股、AI股與半導體股的指標，財報公布日為11月下旬。

指數上漲通常是下個波段下跌的原因，因此應聚焦各族群指標股，上周指數上下震盪，但各族群強弱分明，而且成長題材超越指數。

黑天鵝則是中東局勢：油價黃金大漲，全球股市反映分歧，但以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、伊朗，加上美俄中三國博弈，已呈劍拔弩張之勢。

現階段操作建議包括台積電（2330）供應鏈、CoWoS概念股、陸股上漲連動ETF，以及AI股。

輝達 陸股

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