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永豐金證券：把握美國選前震盪布局美股的好時機

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國總統大選將於11月5日登場，市場聚焦兩黨政策傾向及選情變化。(路透)
美國總統大選將於11月5日登場，市場聚焦兩黨政策傾向及選情變化。(路透)

美國總統大選將於11月5日登場，市場聚焦兩黨政策傾向及選情變化。永豐金證券指出，統計1992年以來，選後60日的S&P500正報酬機率75%，選前政治不確定性高，股市表現震盪，待大選結果出爐政策方向確定，股市表現將回穩，投資人可趁選前震盪之際，逢低布局美股

永豐金證券統計自1992年以來美國經歷八次總辦大選，美股在大選前後表現差異明顯，選前40日至選前，S&P500平均報酬率1.2%，但各類股漲跌分歧，正報酬機率較低。美國總統大選結果對於地緣政治、經濟發展方向有重要影響，越接近選舉日，不確定消息越多衝擊股市震盪。

隨著11月初誰入主白宮塵埃落定後，新執政團隊就任，市場對選舉提出的政見實施有所期待，股市重回正軌，永豐金證券統計發現，1992年以來，選後60日S&P500指數平均報酬為2.3%，正報酬機率為75%，各類股也多為正報酬，其中能源、金融、非必需消費、原物料的平均報酬率及正報酬機率為主要類股中表現最佳，投資人可以趁選前震盪時，布局相關類股或ETF。

此外，美國聯準會9月宣布降息2碼，這是聯準會近五年首次降息，加上點陣圖顯示後續還有降息空間，代表美國正式進入降息循環，主席鮑爾也提到此次降息2碼有助於確保經濟軟著陸，回顧1989年以來6個寬鬆周期，扣除2001年、2007年兩次經濟衰退，S&P500指數在聯準會開始降息後6個月內，平均上漲13%，顯示在經濟未衰退下，降息有利股市表現。

美國通膨出現降溫，利率開始下滑，經濟仍維持一定成長幅度，在基本面的加持下，將支撐美股表現，搭配選舉利多支持，美股投資仍是不可或缺的部位，若近期因選舉利空而股市出現較大震盪，反而是一個不錯的投資機會，加上總統選舉年股市上漲機率相對較高，可利用複委託平台，布局美股及相關ETF，適時參與大選行情。

美國聯準會 美股 降息

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