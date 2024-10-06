法人：台股本週需突破短壓 市場關注台積電營收表現

台股4日收盤跌87.68點，收在22302.71點，跌幅0.39%，守住季線約22251點。法人指出，受美股主要指數震盪走低，上週台股短壓沈重陷入整理，本週市場關注9日台積電將公布9月營收以及新光、台新將開股東臨時會討論新新併議題。

凱基投顧表示，4日台股開高走低、收黑K棒，持續受制於9月30日長黑K棒、5日均線反壓，以及日KD指標交叉向下走跌的壓力，近期恐將回測半年線支撐21867點附近；下檔多空關鍵點位暫看9月19日長紅棒低點21656點，是台股短中多架構延續與否的關鍵。

此外，三大法人動向再出現外資與自營商雙雙賣超台股局面，外資上週減持台股719.67億元，自營商賣超192.27億元，僅有投信法人連續買超第18週，惟金額縮小至40.05億元，上週三大法人合計賣超871.89億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，上週台股僅有3個交易日，指數持續在季線附近震盪，不過盤點全球政經情勢，美國總體基本面能見度提升，美國最新公布美國供應管理協會（ISM）指數來到54.9，創下1年半以來新高，反映出美國經濟持續保持擴張態勢。

黃新迪進一步分析，中國刺激政策亦有望提振內需，進而帶動亞股資金效應，加上東西方貨幣政策持續明朗，但伊朗對以色列發射飛彈，這次以伊衝突不僅對國際油價帶來影響，也需要留意地緣衝突影響是否擴大問題。

日盛投信台股投資研究團隊表示，在美國啟動降息循環後，中國也祭出降準、降息政策，主要經濟體貨幣政策走向逐漸明朗。其中，日本新首相石破茂就任，貨幣政策態度趨於軟化，未來可關注美日利差變化。至於台股部分，由於10月上旬企業開始公布9月營收以及財報，業績佳族群可望吸引資金進駐。