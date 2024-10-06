「陸港股」套牢三年多…卻在大漲前就放棄了！ 切老：價值投資人能賺到這波大漲

有網友留言說到過去三年用力加碼港股，結果撐到今年四月就放棄了，現在看到港股大漲心中實在不痛快。而近期也開始有不少網友開始跟進港股陸股，認為現在牛市沖天，不好好把握機會衝個一波實在可惜...

有沒發現投資人的思考似乎是跟著市場的漲跌在走？不過幾週前都還覺得中國經濟完了，香港和中國的股票也乏人問津。現在股價大漲了，彷彿一切又充滿光明，港股陸股又可以開始買起來存著，低估值又有高股息，好划算啊！

如果你是一開始就從「價值投資」的角度來思考，認為港股陸股已經物超所值而買進的投資人，那我相信你應該能賺到這波大漲，心中也覺得很踏實，因為你對價值的看法和耐心的等待有了回報。而且就算沒漲，也因為你相信自己手中的股票是很有價值的，應該也不會太計較何時股市才會回春。

但我相信這樣的投資人應該不多，那些想抄底，想在買進股票後短短幾個月馬上大賺一波的人或機構應該才是大宗。

我其實對陸股港股現在的大漲反應比較冷淡，也一點都不會感到羨慕和興奮。面對遠不如預期的經濟發展現況，中國政府透過政策刺激市場是遲早與必然的，你只是猜不到會是何時，還有能漲多少罷了！但只是因為知道一個股市有可能反彈，你就要押寶這個市場嗎？

我知道中國有很多優秀企業，我過去也持有一些知名公司的股票例如阿里巴巴、騰訊或蔚來。但當我發現中國市場的風險是我看不懂與不想承擔時，我逐步退出了。我也不在意後續的反彈和可能錯過的獲利，這就是機會成本啊！當你放棄了一個機會，不代表你會失去所有，也代表你可以選擇另一個更有把握的機會。

我不願意去等待一個充滿不確定的市場，就算未來的反彈可能又快又大，但你知道何時才能迎來這個反彈嗎？你知道中國經濟何時才能擺脫陰霾嗎？事實是，你不會知道，這個不在你預期中的大漲會讓你捶胸頓足後悔萬分其實又是「後見之明」在你心中作祟。

能成功在底部佈局，還能熬過數年痛苦折磨的人畢竟是少數，別太自責你沒能賺到的獲利機會，你應該檢討的不是為什麼你沒賺到港股的反彈。而應該好好思考為什麼過去幾年許多股市和企業都表現良好，你為什麼去押寶港股，結果撐了幾年還沒賺到錢？你對機會成本的思考能力是不是才是最大的問題呢？

下面是我給這位網友的回覆（文句加了點修飾），希望對其他想抄底任何股市或股票的朋友也會有一點幫助。

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