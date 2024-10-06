「陸港股」套牢三年多…卻在大漲前就放棄了！ 切老：價值投資人能賺到這波大漲
有網友留言說到過去三年用力加碼港股，結果撐到今年四月就放棄了，現在看到港股大漲心中實在不痛快。而近期也開始有不少網友開始跟進港股陸股，認為現在牛市沖天，不好好把握機會衝個一波實在可惜...
有沒發現投資人的思考似乎是跟著市場的漲跌在走？不過幾週前都還覺得中國經濟完了，香港和中國的股票也乏人問津。現在股價大漲了，彷彿一切又充滿光明，港股陸股又可以開始買起來存著，低估值又有高股息，好划算啊！
如果你是一開始就從「價值投資」的角度來思考，認為港股陸股已經物超所值而買進的投資人，那我相信你應該能賺到這波大漲，心中也覺得很踏實，因為你對價值的看法和耐心的等待有了回報。而且就算沒漲，也因為你相信自己手中的股票是很有價值的，應該也不會太計較何時股市才會回春。
但我相信這樣的投資人應該不多，那些想抄底，想在買進股票後短短幾個月馬上大賺一波的人或機構應該才是大宗。
我其實對陸股港股現在的大漲反應比較冷淡，也一點都不會感到羨慕和興奮。面對遠不如預期的經濟發展現況，中國政府透過政策刺激市場是遲早與必然的，你只是猜不到會是何時，還有能漲多少罷了！但只是因為知道一個股市有可能反彈，你就要押寶這個市場嗎？
我知道中國有很多優秀企業，我過去也持有一些知名公司的股票例如阿里巴巴、騰訊或蔚來。但當我發現中國市場的風險是我看不懂與不想承擔時，我逐步退出了。我也不在意後續的反彈和可能錯過的獲利，這就是機會成本啊！當你放棄了一個機會，不代表你會失去所有，也代表你可以選擇另一個更有把握的機會。
我不願意去等待一個充滿不確定的市場，就算未來的反彈可能又快又大，但你知道何時才能迎來這個反彈嗎？你知道中國經濟何時才能擺脫陰霾嗎？事實是，你不會知道，這個不在你預期中的大漲會讓你捶胸頓足後悔萬分其實又是「後見之明」在你心中作祟。
別忘了凱恩斯說過的話：「市場保持非理性的時間，可能比你保持不破產的時間更久！」
能成功在底部佈局，還能熬過數年痛苦折磨的人畢竟是少數，別太自責你沒能賺到的獲利機會，你應該檢討的不是為什麼你沒賺到港股的反彈。而應該好好思考為什麼過去幾年許多股市和企業都表現良好，你為什麼去押寶港股，結果撐了幾年還沒賺到錢？你對機會成本的思考能力是不是才是最大的問題呢？
下面是我給這位網友的回覆（文句加了點修飾），希望對其他想抄底任何股市或股票的朋友也會有一點幫助。
很少人能認真思考抄底一個風險市場的風險有多高和抄底成功的機會有多大。
「知識」是比「膽量」更強大的力量，在最安全的市場等待穩健的成長複利要聰明過想到風險市場裡抄底。
就算近期阿里巴巴漲了這麼多，但過去五年還是跌掉超過30%，而蘋果漲了近三倍，納斯達克100漲了150%，連SP500都漲了近一倍。
過去幾年沒有多少人能在中國市場抄底成功的，連著名的橋水基金最後都鎩羽而歸...
不要因為錯過短期的暴漲而哀嘆，要多思考為什麼過去幾年有這麼多安全的獲利機會，自己卻沒掌握住...
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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