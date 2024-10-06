中概股攻守兼備 法人卡位

中國大陸日前祭出救市政策，對於資本市場的激勵政策更為直接，提振市場信心，除了推動陸港股市強力反彈，也帶動原物料行情漲勢。台股中，相關受惠的傳產、中概股如華新（1605）、南亞（1303）、藍天（2362）等個股，進可攻退可守，法人建議可伺機切入。

統一投顧董事長黎方國指出，中國大陸正值十一長假，要到本周二才開市，投資人可以先篩選並布局一些傳產股、中概股，有機會受惠大陸刺激政策利多，等陸股開市，有機會跟上漲勢。

篩選股價淨值比小於1，近五日三大法人買超的傳產股及中概股，包括：華新、亞泥、南亞、寶成、遠東新、榮成、台化、新纖、台聚、藍天、永豐餘、益航、台橡、中纖、國喬，以及聯成。產業來看，以塑化最多，其次以紡纖、造紙為主。

跌深傳產、中概股

觀察籌碼面，華新近五日最受三大法人青睞，獲得2.1萬張買超，其次亞泥、南亞也各獲得1.8萬、1.4萬張買超。由於股價淨值比偏低，跌無可跌，使得這些法人買超的個股，近五日股價均相對大盤下跌2%強勢，近五日漲幅中以益航最高，有10.5%，其次榮成、南亞分別上漲8.7%、6.2%。

黎方國指出，篩選出來的一些傳產股不乏傳產龍頭股，如南亞、台化，股價淨值比低於1，以重置成本的角度來看，當一家公司的股價低於每股淨值時，代表這家公司的股價可能被低估，相對受委屈，未來跌深反彈的力道也有機會更強。

台新投顧副總經理黃文清表示，資金近期也有流入相對低基期的非電族群跡象。不過，布局這些原物料、內需族群要把握本周，因為預期到下周台積電法說當周，資金就可能會回流AI跟其他電子主流族群。