快訊

一銀分行驚爆行員螞蟻搬運！每捆百萬現鈔A走數張 得手629萬餘元

封麥9年…江蕙國慶晚會獻唱 真實狀況曝光「一度快感冒」

山陀兒颱風災情多…鄭明典稱「應考慮除名」 氣象署回應

航運三雄重挫…台股周線翻黑 維持震盪格局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
受到美國碼頭罷工喊卡影響，相關族群面臨沉重賣壓，航運三雄跌幅全數超過9%。美聯社
受到美國碼頭罷工喊卡影響，相關族群面臨沉重賣壓，航運三雄跌幅全數超過9%。美聯社

加權指數4日下跌87點，收在22,302，成交量4,157億元。籌碼面部分，三大法人賣超230億元，其中外資期貨淨空單減少2,479口至37,000口，現貨賣超223.1億元，投信買超34.4億元，自營商賣超41.8億元。本周三個交易日下跌520點，跌幅2.2%，周線翻黑。

就業相關數據中，美非農業就業人數增加25.4萬人，遠高於預估的15萬人，失業率也下降0.1個百分點至4.1%。整體而言，顯示就業市場再度升溫，聯準會（Fed）11月會議降息1碼的機率升高。

永豐期貨分析，10月1日中東地緣政治惡化，刺激油價大漲，VIX指數大幅走高，雖然後續恐慌情緒有所收斂，4日加權指數一度開高，不過後續賣壓持續出籠，最終仍以下跌作收。

盤面上，受到美國碼頭罷工喊卡影響，相關族群面臨沉重賣壓，航運三雄跌幅全數超過9%。預期指數短線將維持震盪整理格局。

期貨

延伸閱讀

港股狂飆指數超車台股 專家：資金就是送分題

安聯投信：第4季台股氛圍中性偏多

公股護持 大盤拚守季線…高檔累積套牢量近15兆元

9,300億…外資前三季淨匯入創高 連兩月賣超台股但未匯出

相關新聞

十年前也領過22K…曾經沒底氣、職場低聲下氣！ 他：存股絕對能逆轉人生

為什麼會做22K的工作，因為是學店大學畢業，本身也沒什麼專業技能，工作不穩定之下也只能接受這個條件，當時的我很討厭自己，為什麼把人生過得這麼糟糕？

航運三雄重挫…台股周線翻黑 維持震盪格局

加權指數4日下跌87點，收在22,302，成交量4,157億元。籌碼面部分，三大法人賣超230億元，其中外資期貨淨空單減...

「長期持有股票」為何對2、30幾歲的年輕人來說很難？ 切老：不是用絕對值來看時間

因為人並不是用絕對值來看時間，是用「人生經驗」來看時間，我們對時間的感受是以指數尺度（Exponential scale）來感受的。

港股狂飆指數超車台股 專家：資金就是送分題

不進則退，台股加權股價指數今年撐過五窮六絕，並在7月創下歷史新高2萬4416點後就回檔，這2、3個月以來陷入2萬點至2萬...

公股護持 大盤拚守季線…高檔累積套牢量近15兆元

台股因颱風休市二日，昨（4）日開盤在美股近期表現不佳，外資賣超，且上檔套牢停損賣壓出籠下，指數開高走低，終場跌87點收2...

航運重挫、台幣走弱 台股面臨震盪

台股昨日受美東碼頭工人罷工落幕影響，運輸股走勢疲軟，貨櫃三雄跌勢加重，資金轉進陸股ＥＴＦ、中概相關的ＫＹ股，台股終場以下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。