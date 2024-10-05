航運三雄重挫…台股周線翻黑 維持震盪格局
加權指數4日下跌87點，收在22,302，成交量4,157億元。籌碼面部分，三大法人賣超230億元，其中外資期貨淨空單減少2,479口至37,000口，現貨賣超223.1億元，投信買超34.4億元，自營商賣超41.8億元。本周三個交易日下跌520點，跌幅2.2%，周線翻黑。
就業相關數據中，美非農業就業人數增加25.4萬人，遠高於預估的15萬人，失業率也下降0.1個百分點至4.1%。整體而言，顯示就業市場再度升溫，聯準會（Fed）11月會議降息1碼的機率升高。
永豐期貨分析，10月1日中東地緣政治惡化，刺激油價大漲，VIX指數大幅走高，雖然後續恐慌情緒有所收斂，4日加權指數一度開高，不過後續賣壓持續出籠，最終仍以下跌作收。
盤面上，受到美國碼頭罷工喊卡影響，相關族群面臨沉重賣壓，航運三雄跌幅全數超過9%。預期指數短線將維持震盪整理格局。
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