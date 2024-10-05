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十年前也領過22K…曾經沒底氣、職場低聲下氣！ 他：存股絕對能逆轉人生

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

整理抽屜時找到一本十年前的薪轉存摺，這不是我出社會的第一份工作，但卻是我薪水最低的一份，做得是傳產製造業上班族，領最低薪22K。

說好聽點是白領上班族，但其實只是個打雜小弟，因為是最菜的菜鳥，除了本職的工作之外，訂便當、掃廁所、倒垃圾這種事基本上也是我在做。

至於為什麼會做22K的工作，因為是學店大學畢業，本身也沒什麼專業技能，工作不穩定之下也只能接受這個條件，當時的我很討厭自己，為什麼把人生過得這麼糟糕？

但就算薪水很低，只要每個月有點餘額還是會用零股買第一金，當然股息我是通通再投入。後來過沒多久我換到這個賣體力的服務業，一路做了十年到現在，雖然累了點，但至少薪水多了不少。

十年前的我只是一個領著最低薪，在社會上沒沒無聞的一個普通人，十年後我有超過800萬資產，一年創造至少50萬被動收入的股息現金流，還有一個將近七萬粉絲的小平台讓我賣弄點知識。

一路走來的付出的努力自己知道就好，我相信靠存股絕對可以逆轉人生，這點無庸置疑，如果你的財商知識足以駕馭槓桿的話，那你又可以走得更快。

我認為現在這個時代投資已經是必備技能，不一定要存股，但你一定要有一個讓你獲取現金流、資本利得的管道來源，光靠本業收入很難在社會上跟其他人競爭，你會投資就是比別人多了一個武器。

行有餘力的話可以再多一個兼職收入，目前我自己是推薦自媒體，畢竟現在自媒體就是風口上的產業，雖然失敗率高，但投入成本低，本業之外每天花2–3小時去做其實沒有很難。

突然有感而發跟老鐵們分享一下心路歷程，以前的我沒有底氣、唯唯諾諾，跟同事、主管只能當低聲下氣，現在的我底氣十足，因為股息現金流就是我最大的靠山。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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