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鴻華先進營收／9月7.49億元 創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）集團旗下鴻華先進-創（2258）5日公布9月營收為7.49億元，創同期新高，月增1.4%，年增912.1%。其中，9月的乘用車營收占比93.6%、電動巴士營收占比5.9%、技術服務營收占比0.5%。

展望今年第4季，鴻華先進表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第4季營收表現將優於去年同期。

鴻華先進2024年前九個月營收為69.27億元，創同期新高，年增1077.2%。其中，乘用車營收占比97.3%、電動巴士營收占比2.5%、技術服務營收占比0.2%。

鴻華先進表示，今年9月營收，月增1.4%。其中「乘用車」：本月交車數量較上月上升。「電動巴士」：本類別與上月下降。「技術服務」：本類別月對月上升。

鴻華先進9月營收，年增912.1%。其中，「乘用車」：本類別於2023年底開始交車，本類別年對年增長。「電動巴士」：本類別年對年較為減少。「技術服務」：本類別年對年上升。

鴻華先進2024年前九個月營收，年增1077.2%。其中，「乘用車」：由於2023年底開始交車，本類別與去年同期相比成長。「電動巴士」：本類別與去年同期相比減少。「技術服務」：本類別年對年減少。

營收 鴻華先進

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