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「長期持有股票」為何對2、30幾歲的年輕人來說很難？ 切老：不是用絕對值來看時間

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

為什麼長期持有股票十年對二三十歲的年輕人來說很難？

因為人並不是用絕對值來看時間，是用「人生經驗」來看時間，我們對時間的感受是以指數尺度（Exponential scale）來感受的。

例如...

對一位三歲小朋友來說一年時間很漫長，因為這代表他過去30%的人生。但對一位30歲的成年人來說，這不過是他3%的人生。

而對一位二三十歲的年輕人來說，一個「十年」代表的已經是他經歷過的50%或30%的人生了。但隨著年齡增長，你更懂得時間的感受與意義後，十年就不難等了。

對一個50歲的中年人來說，一個10年不過是過去他20%的人生，未來十年更短，是15%的人生長度。所以，人類感知的時間會隨著年齡的增長而加速。

上面所述的現象在認知發展科學實驗中是被證實的，1996年的一個實驗中，要求一群19-24歲的年輕人以及60-80歲的老年人在腦中默數三分鐘，年輕人測出來是三分零三秒喊停，老年人則需要三分四十秒才會喊停，老人感受到的是加速的時間。

所以隨著年齡增長，呼吸心跳變慢，你對長期投資也會感到越自在，慢慢變老對投資來說並不是一件壞事。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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