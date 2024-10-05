「長期持有股票」為何對2、30幾歲的年輕人來說很難？ 切老：不是用絕對值來看時間

為什麼長期持有股票十年對二三十歲的年輕人來說很難？

因為人並不是用絕對值來看時間，是用「人生經驗」來看時間，我們對時間的感受是以指數尺度（Exponential scale）來感受的。

對一位三歲小朋友來說一年時間很漫長，因為這代表他過去30%的人生。但對一位30歲的成年人來說，這不過是他3%的人生。

而對一位二三十歲的年輕人來說，一個「十年」代表的已經是他經歷過的50%或30%的人生了。但隨著年齡增長，你更懂得時間的感受與意義後，十年就不難等了。

對一個50歲的中年人來說，一個10年不過是過去他20%的人生，未來十年更短，是15%的人生長度。所以，人類感知的時間會隨著年齡的增長而加速。