「長期持有股票」為何對2、30幾歲的年輕人來說很難？ 切老：不是用絕對值來看時間
因為人並不是用絕對值來看時間，是用「人生經驗」來看時間，我們對時間的感受是以指數尺度（Exponential scale）來感受的。
例如...
對一位三歲小朋友來說一年時間很漫長，因為這代表他過去30%的人生。但對一位30歲的成年人來說，這不過是他3%的人生。
而對一位二三十歲的年輕人來說，一個「十年」代表的已經是他經歷過的50%或30%的人生了。但隨著年齡增長，你更懂得時間的感受與意義後，十年就不難等了。
對一個50歲的中年人來說，一個10年不過是過去他20%的人生，未來十年更短，是15%的人生長度。所以，人類感知的時間會隨著年齡的增長而加速。
上面所述的現象在認知發展科學實驗中是被證實的，1996年的一個實驗中，要求一群19-24歲的年輕人以及60-80歲的老年人在腦中默數三分鐘，年輕人測出來是三分零三秒喊停，老年人則需要三分四十秒才會喊停，老人感受到的是加速的時間。
所以隨著年齡增長，呼吸心跳變慢，你對長期投資也會感到越自在，慢慢變老對投資來說並不是一件壞事。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言