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港股狂飆指數超車台股 專家：資金就是送分題

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中國大手筆降準降息，資金出籠，十一長假未休市的港股指數一路拉抬已收復失土。（路透）
中國大手筆降準降息，資金出籠，十一長假未休市的港股指數一路拉抬已收復失土。（路透）

不進則退，台股加權股價指數今年撐過五窮六絕，並在7月創下歷史新高2萬4416點後就回檔，這2、3個月以來陷入2萬點至2萬3千點區間震盪，空前量縮，周五以2萬2302點收盤。於此同時，香港股市9月中旬以後即一路狂飆，直抵2萬2736點，雖然台股與港股比指數沒有意義，但港股以直線飆升之姿「收復失土」再度超越台股，資金湧入令台股投資人羨慕。

資深分析師指出，台股跟美股現在都呈現一個麻花捲行情，內部產業問題加上外部系統性風險，無法走出新的格局，台股就在2萬2至2萬4間上上下下，美股也是相同狀況；不同的是，沉寂許久的陸股在中國祭出資金大利多後，前景大有可為，可以視為送分題。

中國大陸股市低迷已久，但在中國政府推出一連串拯救房市及寬鬆資金政策，包括調降房貸利率、放寬購屋制、降息等，大陸股市強勁反彈，上證指數大漲2成，深圳大漲3成，十一長假沒有休市的港股更是沸騰，4日直抵2萬2736點收盤，自9月24日以來指數狂漲2成4。

台股休完颱風假後恢復交易，手快的投資人，已搶入中概股及陸港股ETF，市場看法認為，陸股還在偏低水位，後續還有上漲空間，「即便已經漲2成，但它才剛開始而已」。

中概股是指原物料股，KY股、中國IC設計公司等，分析師看好台股的中概股可以期待雨露均霑，美概股鋒頭將被掩蓋。可供國內投資人參與陸股最簡單的方式就是選進追蹤陸股指數的ETF，像是：國泰中國A50（00636）、富邦中証500（00783）、富邦深100（00639）富邦恆生國企（00700）、元大寶滬深（0061）、元大上證50（006206）等。

但，中國經濟是否真的復甦？顯然不是，否則怎麼可能降準又降息，中國之所以大手筆放錢，是在透過多重寬鬆手段來拯救經濟，只是資金都給了，資本市場自然不會放過炒一波資金行情的機會。

台股 陸股

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