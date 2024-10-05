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藥華藥營收／9月月增3.4%、年增132% 前九月增九成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告9月合併營收9.3億元，月增3.4%、年增132.05%，延續強勁成長趨勢，並連續五個月創新高。9月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）的美國銷售為主，累計前三季營收已達66.7億元，年增92.94%。公司對於第4季的營運展望樂觀，對未來成長充滿信心。

有關患者引頸期盼的Ropeg筆型注射器，藥華藥已接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，將在收到申請後的60天內回覆是否進入正式審查階段。若無需補充資料，Ropeg筆型注射器的審查目標日期（PDUFA date）為2025年1月10日。藥華藥將全力配合FDA的審核進程，盡快將Ropeg筆型注射器產品推向市場。

日本市場方面，Ropeg的銷售表現也相當亮眼。今年6月起，日本健保政策允許患者自行注射Ropeg，每次可領取至多90天的藥量，大幅提升病人用藥意願並推升日本營收。此外，藥華藥日本子公司團隊於10月1日推出藥品宅配服務，讓患者能更輕鬆地取得藥品，將有助於拓展日本市場。

藥華藥自主研發的Ropeg自上市以來，全球市占率逐步成長，營收屢創新高，在證券市場亦備受肯定。今年6月，藥華藥甫進入台灣中型100指數，旋即於9月躋身台股市值前50大企業，成為台灣50（0050）及富邦台50（006208）等兩檔ETF中唯一一檔生技股，展現了新藥公司在市場上的強勁潛力與成長動能。

日本 營收 藥華藥

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