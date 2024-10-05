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美股底底高 永豐投顧：10月逢低買進

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧指出，這波股市走勢與過去選舉年迥異，過去美股在選舉前多是觀望走低，一直要等選舉揭曉或明朗才會回升，但此次美股在8月初殺低後就逐步回升，形成「底底高」的走勢，特別是道瓊與S&P 500還創歷史新高，投資人可跳出經驗限制，10月起就逢低買進，等待選後行情。

9月營收將於10月10日前公布，目前電子股經過第3季調整，評價眾說紛紜，市場需求強度需要數字驗證，例如，黃仁勳對於Blackwell需求的說法，倘能得到供應鏈營收數字的佐證，對於重燃市場對於AI的熱度有決定性作用，而同業比較也能找出強勢個股，成為布局的方向。

中國大陸在9月底推出救市方案，已經引發市場大幅波動，滬深股市湧現資金浪潮，至少可以刺激低迷的內需。其最直接的功效能體現在中概內需股，注意醫美、隱形眼鏡、餐飲等有高比重在大陸市場的個股，可以先短打嘗試，看空者先回補。

永豐投顧表示，短期股價看似漲跌無序，不過趨勢已經出現，應該會照例出現年底行情，建議投資人逢低布局。

布局

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